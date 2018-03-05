بالفيديو... محمد بن سلمان يزور الكاتدرائية المرقسية في العباسية

زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء اليوم الإثنين 5 مارس/ آذار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في مصر.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولي العهد السعودي الذي يزور مصر حاليا.

​وقبل زيارته للكاتدرائية، التقى ولي العهد بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمكتبه في مشيخة الأزهر.

ويحضر ولي العهد الليلة عرضا مسرحيا في دار الأوبرا في القاهرة بعنوان "سلم نفسك" وهو عمل فني يناقش مكافحة الإرهاب.

وصول ولي العهد سمو سيدي الامير محمد بن سلمان وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الاسماعلية pic.twitter.com/p5BlHiJoe7 — عصام محمد عبدالحق (@abdulhag_esam) March 5, 2018

​وبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى مصر أمس الأحد 4 مارس/ آذار، واستقبله الرئيس السيسي في مطار القاهرة لدى وصوله، واجتمع به في نفس اليوم لتوقيع عدد من الاتفاقيات.