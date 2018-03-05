بالفيديو... محمد بن سلمان يزور الكاتدرائية المرقسية في العباسية

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولي العهد السعودي الذي يزور مصر حاليا.
#القاهرة | ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يزور الكاتدرائية المرقسية في العباسية pic.twitter.com/Bnppx8KcFJ— مباشر نيوز (@mobashernewss) March 5, 2018
وقبل زيارته للكاتدرائية، التقى ولي العهد بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمكتبه في مشيخة الأزهر.
ويحضر ولي العهد الليلة عرضا مسرحيا في دار الأوبرا في القاهرة بعنوان "سلم نفسك" وهو عمل فني يناقش مكافحة الإرهاب.
وصول ولي العهد سمو سيدي الامير محمد بن سلمان وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الاسماعلية pic.twitter.com/p5BlHiJoe7— عصام محمد عبدالحق (@abdulhag_esam) March 5, 2018
وبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى مصر أمس الأحد 4 مارس/ آذار، واستقبله الرئيس السيسي في مطار القاهرة لدى وصوله، واجتمع به في نفس اليوم لتوقيع عدد من الاتفاقيات.
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