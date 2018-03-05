الملك السعودي يتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين 5 مارس/ آذار، مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي.

© REUTERS/ POOL أنور عشقي يكشف تفاصيل العلاقة الجديدة بين السعودية والعراق واس".

وأضاف ملك السعودية أن الجميع يتمسكون بالدستور العراقي "لما في ذلك من خير للعراق وشعبه"، مضيفا أن العلاقات التي تجمع السعودية والعراق عميقة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، اللواء السعودي المتقاعد، أنور عشقي، إن العراق أكثر انفتاحا الآن على الدول العربية وخاصة السعودية من الفترة السابقة.

وزار وفد إعلامي سعودي العراق أخيرا للقاء الرئيس العراقي لأول مرة منذ 28 عاما، ووصفت العلاقة بين البلدين سابقا بـ"المتوترة".