ملك السعودية يهدى العراق ملعبا لكرة القدم

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الاثنين 5 مارس/آذار، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد خلاله بتشييد استاد لكرة القدم في العراق وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة الأسبوع الماضي.

© REUTERS/ POOL العبادي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون

وذكر المكتب الاعلامي في صفحته على فيسبوك:

تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون بين البلدين ومباركة نجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين الشقيقين.

وأضاف بيان المكتب: "أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية تعزيز العلاقات وروح الأخوة بين البلدين ودعم المملكة لجهود إعمار العراق ووحدته، وأعرب ملك المملكة العربية السعودية عن سروره بنجاح المباراة الودية بين منتخبي البلدين مبينا أنها مناسبة لإهداء ملعب للعراق وتجديد التعاون والعمل بين البلدين".

وكان المنتخب العراقي قد فاز العراق 4-1 على السعودية وديا في البصرة في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا يوم الاربعاء الماضي ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "بدوره قدم الدكتور حيدر العبادي شكره لهذه المبادرة الكريمة مؤكدا العمل مع المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين مبينا أن المباراة الودية شهدت تفاعلا جماهيريا كبيرا وهي حالة صحية وإيجابية".