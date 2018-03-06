ولي عهد السعودية يغادر القاهرة متجها إلى لندن

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، بعد ختام زيارته الرسمية إلى مصر التي استمرت 3 أيام.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri بهذه الطريقة تستقبل لندن الأمير محمد بن سلمان

وأفادت وكالة الأنباء السعودية " واس "، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بعث برقية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثر مغادرته مصر.

جاء فيها "فخامة الرئيس لقد أكدت المباحثات التي عقدناها متانة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وفقا لرؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الشقيق الأمن والأمان ودوام التقدم والنماء".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى مصر، يوم الأحد الماضي، في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد، والتي استمرت ثلاثة أيام، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا التي يبدأها غدا الأربعاء لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وبعدها التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر من 19 إلى 22 مارس/ آذار.