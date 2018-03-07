الأمم المتحدة: إنزال شحنات إنسانية من الجو في الغوطة الشرقية عديم الجدوى

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا تبحث خيار إنزال الشحنات الإنسانية من الجو في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.

© Sputnik. Maxim Blinov الصليب الأحمر: قافلة مساعدات في الغوطة تعود أدراجها لانعدام الأمن

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث، ردا عن سؤال مناسب، إن مثل هذا الأسلوب، استخدام نادر جدا في السابق، وإن "هذا يتوقف على طبيعة المنطقة، وليست هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية، ولا ينصح بتنفيذ مثل هذا عمليا في المناطق المكتظة بالمباني".

وأردف: "عندما نقوم بإيصال المساعدات، نحن نفعل ذلك على نحو يتم من خلاله توزيعها بين أولئك من الناس الذين يحتاجون إليها".

يشار إلى أن الوضع الإنساني في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق في سوريا تفاقم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وأجبرت قافلة مساعدات للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على مغادرة مدينة دوما من داخل المنطقة بعد قصف المجموعات المسلحة والاشتباكات الجارية في المنطقة، ما حال دون تفريغ الشحنات الإنسانية بشكل كامل. ويخطط لإرسال قافلة مساعدات جديدة إلى المنطقة يوم 8 آذار/ مارس.