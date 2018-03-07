الأمم المتحدة: إنزال شحنات إنسانية من الجو في الغوطة الشرقية عديم الجدوى

وأردف: "عندما نقوم بإيصال المساعدات، نحن نفعل ذلك على نحو يتم من خلاله توزيعها بين أولئك من الناس الذين يحتاجون إليها".
يشار إلى أن الوضع الإنساني في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق في سوريا تفاقم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وأجبرت قافلة مساعدات للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على مغادرة مدينة دوما من داخل المنطقة بعد قصف المجموعات المسلحة والاشتباكات الجارية في المنطقة، ما حال دون تفريغ الشحنات الإنسانية بشكل كامل. ويخطط لإرسال قافلة مساعدات جديدة إلى المنطقة يوم 8 آذار/ مارس.
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