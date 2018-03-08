قوات هادي تعلن تدمير 4 صواريخ باليستية لـ"أنصار الله" غرب اليمن

ولفت الموقع إلى "أن طيران التحالف شن سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للحوثيين في مديريتي الجراحي وحيس، أدت إلى تدمير 4 صواريخ باليستية كانت خلف مبنى المجمع الحكومي في مديرية الجراحي، ومدفع هاون شمال مديرية حيس".
وأشار إلى "تصاعد وتيرة المعارك بين قوات الجيش اليمني و"أنصار الله" في مناطق متفرقة في المحورين الشمالي والشرقي لمديرية حيس".
وكان الجيش اليمني أعلن مطلع شباط/ فبراير الماضي السيطرة على مديرية حيس جنوب الحديدة، والتقدم باتجاه مديرية الجراحي المجاورة، إثر معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله".
وفي محافظة لحج جنوب اليمن، أكد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "وحداته استهدفت بصاروخ حراري تعزيزات لـ"أنصار الله" أثناء توجهها نحو جبل القمرية في منطقة كهبوب ما أدى تدميرها، ومقتل من كانوا على متنها".
وتشهد منطقة كهبوب التابعة لمديرية المضاربة مواجهات متقطعة بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في محيطها عقب سيطرة الجيش اليمني على غالبية المواقع فيها أواخر العام الماضي.
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