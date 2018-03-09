تسجيل
21:56 09 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مخيم قرارة القطف لمهجري تاورغاء

    "النواب الليبي" يشكل لجنة لإعادة أهالي "تاورغاء" إلى ديارهم

    © Photo/ Haitham bin lama
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال مجلس النواب الليبي في طبرق إنه يواصل العمل لإعادة أهالي "تاورغاء" إلى ديارهم عن طريق تشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

    مخيم قرارة القطف لمهجري تاورغاء
    © Photo/ Haitham bin lama
    البرلمان الليبي يخاطب 6 جهات دولية لحماية أهالي تاورغاء
    بنغازي — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبد الله إبليحق لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 9 مارس / آذار، إن مجلس النواب ناقش خلال جلسته  المغلقة، التي عقدت في مدينة طبرق، الأربعاء الماضي، ملف تاورغاء، ومنع سكانها من العودة لمدينتهم.

    ويعيش الآلاف من أهالي مدينة تاورغاء الليبية أزمة إنسانية بسبب منعهم من العودة إلى ديارهم، وإجبارهم على الإقامة بمخيمات في الصحراء.

    وبدأت مشكلة تهجير أهالي المدينة الساحلية منذ سيطرة كتائب مسلحة من مدينة مصراتة الليبية على مدينة تاورغاء عام 2011، وكان من المفترض أن تنتهي مطلع الشهر الماضي فبراير/ شباط، بحسب بيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، العام الماضي، الذي ذكر فيه أن أهالي تاورغاء سيعودون إلى منازلهم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ، وفشلت كل محاولات المصالحة بين أهالي تاورغاء ومصراته.

    وأشار عبد الله إبليحق إلى أن الجنوب الليبي يتعرض لفتن كبيرة بين قبائله، مشيرا إلى أن الاقتتال الذي يجري في تلك المناطق لا منتصر فيه إلا التدخلات الخارجية، التي لا يعنيها موت خيرة شباب ليبيا، من أي طرف كان، لافتا إلى أن تلك الأطراف تتمنى انقسام ليبيا وعدم استتباب الأمن والاستقرار واستمرار الصراع بين أبناء الوطن، لتجد مناخا ملائما لها لنهب خيرات البلاد في ظل انشغال أبناء ليبيا بقتال بعضهم البعض.

    زيارة يوسف جلالة لمخيم نازحي تاورغاء
    © Sputnik. Haitham Bin Lama
    بالصور... أول زيارة لوزير ليبي لمخيم مهجري تاورغاء
    وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي أن المجلس يتابع هذه الأحداث منذ فترة حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أرسل لجنة من مشايخ وأعيان برقة لإنهاء الفتن وتحقيق المصالحة بين قبائل الجنوب، إضافة إلى جهود رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس عن فزان وجهود لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب.

    ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب أصدر بيانا طالب فيه أعيان الجنوب بإنجاح مساعي التهدئة والتجاوب مع لجان المصالحة، كما دعا أبناء سبها بالوقف الفوري لإطلاق النار والالتحام مع القوات المسلحة الليبية.

    وأشار إلى أن رئاسة مجلس النواب تعمل على ملف سبها منذ فترة طويلة حتى قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة، وأن الأوضاع الآن تتجه نحو التهدئة وهنالك تجاوب من الإطراف المختلفة في هذا الاتجاه بالإضافة إلى بدء القوات المسلحة الليبية عمليات بسط الأمن في سبها خاصة والجنوب الليبي عامة.

    وتابع "ستتواصل هذه الجهود بخطوط متوازية اجتماعيا وسياسيا وأمنيا لإنهاء هذه الفتن وطرد أي أطراف أجنبية هناك".

    وتشهد مناطق ومدن الجنوب منذ فترة طويلة بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، نزاعات قبلية وجهوية، تجددت بعد الانقسام السياسي في ليبيا، ما أدى لانتشار حالة من الانفلات الأمني وتردي الوضع الإنساني.

    انظر أيضا:

    بالصور... أول زيارة لوزير ليبي لمخيم مهجري تاورغاء
    البرلمان الليبي يخاطب 6 جهات دولية لحماية أهالي تاورغاء
    "سبوتنيك" تنشر صورا لمخيم أهالي تاورغاء في الصحراء الليبية
    مسؤول مخيم "قرارة القطف" الليبي يكشف تفاصيل اليوم الأول لأهالي تاورغاء
    أهالي تاورغاء... الواقفون على أبواب الموت في صحراء ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, الحرب في ليبيا, مجلس النواب الليبي, عقيلة صالح, تاورغاء, مصراتة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك