دبلوماسي بريطاني: لن ننقل سفارتنا لدى إسرائيل إلى القدس

أكد جيمز داونر، نائب القنصل البريطاني في القدس، أن موقف بلاده ثابت وداعم لحل الدولتين و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

© REUTERS/ NIR ELIAS نتنياهو: قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تاريخي

وقال داونر إن بلاده تدعم حل الصراع الفلسطيني و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" من خلال التفاوض، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

وأشار نائب القنصل لتليفزيون فلسطين إلى أن بلاده لن تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

وأضاف أن المستوطنات غير قانونية وغير شرعية مؤكدا أن "عملية تسريع البناء في المستوطنات غير مقبولة، فهي أخذت تزداد بشكل سريع وهذا يقوض حل الدولتين".

وحول زيارة الأمير ويليام إلى فلسطين قال جيمز داونر إنها زيارة ضمن جولة إقليمية، والغرض منها تعزيز الروابط بين الشعبين الفلسطينى والبريطاني.

وأعلنت الولايات المتحدة نقلها لسفارتها في تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار القادم، بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "تاريخي".