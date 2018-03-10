أول تعليق إماراتي على زيارة محمد بن سلمان إلى بريطانيا

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزا في زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

ووصف قرقاش زيارة ابن سلمان إلى لندن بالتاريخية، مضيفا على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن نجاح الرياض هو نجاح للعرب "ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور السعودي وتعززه".

ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزا في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بريطانيا، نجاح الرياض هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور السعودي وتعززه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 9, 2018

واعتبر قرقاش أن الدور الإيراني والقطري على هامش الزيارة جاء "معيبا وبائسا".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية:"وأما الدور القطري والإيراني على الهوامش للتحريض ضد الزيارة التاريخية فجاء معيبا ويائسا، بإمكانك أن تساهم في كتابة التاريخ كما يفعل الأمير محمد بن سلمان، أو تكون مرتبكا منسيا، وفِي الحالة الثانية خير لك أن تصمت".

وأما الدور القطري والإيراني على الهوامش للتحريض ضد الزيارة التاريخية فجاء معيبا ويائسا، بإمكانك أن تساهم في كتابة التاريخ كما يفعل الأمير محمد بن سلمان، أو تكون مرتبكا منسيا، وفِي الحالة الثانية خير لك أن تصمت. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 9, 2018

وزار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بريطانيا لمدة 3 أيام، وقع خلالها عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية، والتقى بملكة بريطانيا ورئيسة الوزراء.