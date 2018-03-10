اليمن... 17 قتيلا وجريحا بمواجهات وطيران التحالف يشن 24 غارة

تواصلت، أمس الجمعة 9 مارس/آذار، المواجهات العنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لـ"سبوتنيك" بأن "مواجهات عنيفة دارت الجمعة، بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله" في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري اللذين يسيطر عليهما الحوثيون شرق مدينة تعز، تخللها قصف مدفعي متبادل، طال أيضاً تبة السلال".

وأشار إلى "أن المواجهات أوقعت 4 قتلى و6 جرحى من الحوثيين، كما أعطبت مدفعية الجيش اليمني دبابة لمسلحي "أنصار الله" في تبة السلال"، مضيفاً أن "مواجهات أخرى شهدتها مديرية مقبنة غرب تعز، تركزت في جبهات حمير والمضابي والعويد، استخدمت خلالها صواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة".

لولفت المصدر إلى "أن طيران التحالف استهدف بغارات تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" شرق منطقة الهاملي في مديرية موزع، خلفت قتلى وجرحى من الحوثيين وأعطبت آليات ومعدات عسكرية".

في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك":

إن مسلحي أنصار الله قتلوا 3 جنود في قوات الرئيس هادي قنصا في جبهة حمير بمديرية مقبنة، كما قنصوا جندياً آخر في تبة الإثني عشر جنوب معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع.

مشيرا إلى "إصابة 4 أطفال بجراح جراء سقوط قذيفة أطلقتها قوات الرئيس هادي على مديرية سامع، وأن طيران التحالف شن غارة على مديرية التعزية"، إلى ذلك، دارت مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "وحدات الجيش هاجمت مواقع للحوثيين ‎في ميمنة جبهة المخدرة باتجاه جبل بحرة محجزة شمال مديرية صرواح، أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم"، وأضاف:

تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقع عسكرية غرب مديرية صرواح، سقط خلالها 3 قتلى من المسلحين الحوثيين وعدد من الجرحى.

ولفت إلى "أن مدفعية الجيش اليمني شنت قصفا على مواقع متفرقة للحوثيين في صرواح غرب مأرب، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية، فيما قصف طيران التحالف اجتماعا لقيادات تابعة للحوثيين غربي صرواح، كما استهدف مواقع وتجمعات أخرى لهم في مناطق متفرقة بالمديرية، مخلفا خسائر".

في السياق، أعلن مسلحو "أنصار الله" مقتل 3 مدنيين بقصف طيران التحالف مزرعة في مديرية صرواح.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون في صنعاء: "أسفرت غارتان لطيران العدوان على مزرعة في منطقة آل حجلان بمديرية صرواح عن مقتل 3 مدنيين وإلحاق أَضرار مادية"، فيما واصل طيران التحالف غاراته المكثفة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأبلغ "سبوتنيك" مصدر محلي في محافظة صعدة بأن طيران التحالف شن 8 غارات على مناطق الأزهور والقد والحجلة في مديرية رازح، كما استهدف بـ 3 غارات منطقة الفرع في مديرية كتاف، وبغارتين منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، ونفذ غارتين على مديرية شدا وغارة على منزل ومزرعة في منطقة آل الزماح بمديرية باقم.

مشيرا إلى أن القوات السعودية شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على مديريات رازح وشدا ومنبه، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وطفل وإلحاق أَضرار بوحدة صحية في مديرية رازح.

في محافظة الحديدة غرب اليمن، جدد طيران التحالف استهداف مديرية التحيتا بـ3 غارات، وشن التحالف غارة على المطار الدولي، كما قصف بغارة الطريق العام في مديرية المنصورية، حسب مصدر محلي.

على صعيد مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة: "إن وحدة القنص قتلت جنديين سعوديين في جاضع نمير وقرية حامضة الشمالية بقطاع جازان جنوب غربي السعودية".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الحوثيين مقتل 4 جنود في الجيش السعودي بعمليات قنص في رقابة الزور بنجران وجاضع نمير والتبة البيضاء في جازان.

وأضافت القناة "أن مسلحي أنصار الله أعطبوا آلية للجيش السعودي بنيران قناصة في جاضع نمير بجازان، كما استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الغاوية في ذات القطاع".

وفي قطاع نجران، ذكرت المسيرة "أن مدفعية أنصار الله قصفت مواقع للجيش السعودي في رقابتي السديس والحمر وطلعة رجلا، فيما أطلقت وحدة الصواريخ صلية كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في موقع الشرفة".