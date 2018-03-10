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10:27 10 مارس/ آذار 2018
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    الأمير محمد بن سلمان ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

    أهم بنود الاتفاق بين السعودية وبريطانيا لحل الأزمة اليمنية‎

    © REUTERS/ SIMON DAWSON
    العالم العربي
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    اتفقت السعودية وبريطانيا في بيان مشترك، مساء أمس الجمعة، على بنود حل الأزمة اليمنية.

    محمد بن سلمان أثناء تخريج دفعة جديدة من القوات الجوية
    © REUTERS/
    ماي تطرح مخاوف بريطانيا بشأن الحرب في اليمن خلال زيارة ولي العهد السعودي
    وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن البلدين اتفقا على حل سياسي للأزمة اليمنية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه.

    وأكد البيان، الدعم القوي للمبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث، واتفقا على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك، كما أكد الطرفان أن "أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن".

    ووافق البلدان، على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخراً، وأكدا التزامهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.

    وشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على أنصار الله للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216، فضلاً عن العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

    وأعلنت بريطانيا ترحيبها بتأسيس السعودية مؤخراً مكتباً لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية، معتبرة هذا تعبيرا مهما عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن، كما رحبت بالتزام المملكة المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.

    انظر أيضا:

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    بسبب اليمن...دعوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا لحظر بيع أسلحة للسعودية
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    الأزمة الإنسانية, العلاقات السعودية البريطانية, بيان مشترك, الحرب في اليمن, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأزمة اليمنية, التسوية في اليمن, أحداث اليمن, التحالف العربي بقيادة السعودية, ديوان الحكومة البريطانية, الديوان الملكي السعودي, الجيش البريطاني, محمد بن سلمان, تيريزا ماي, السعودية, اليمن, بريطانيا
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