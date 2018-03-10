الحكومة العراقية: لا صحة لأنباء رفض صندوق النقد الدولي للموازنة

نفت الحكومة العراقية صحة أنباء ترددت عن رفض صندوق النقد الدولي الموازنة المالية لعام 2018، لأنها لا تتماشى مع الاتفاق الموقع بينه وبين العراق.

وقال سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، لوكالة "سبوتنيك"، إن الموازنة المالية لعام 2018 أقرت وفق السياقات القانونية بين مؤسسات الدولة العراقية من حكومة وبرلمان وجميع ما ورد فيها من مواد لا يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي".

وأوضح أن الأنباء عن رفض صندوق النقد الدولي للموازنة غير صحيحة، مؤكدا أن الحكومة العراقية لم تتلق أي رد رسمي من الصندوق برفض الموازنة.

كانت تقارير صحافية عراقية، نقلت بوقت سابق من اليوم، عن خبراء في الاقتصاد قولهم إن صندوق النقد الدولي، أعلن رفضه الموازنة المالية لعام 2018، لأنها جاءت منافية للاتفاق الموقع بين العراق وصندوق النقد الدولي.

وأكد الخبراء أن "الاتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي، يلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط منها إلغاء الوظائف وعدم إضافة أعباء مالية على الموازنة".

كان مجلس النواب العراقي قد صوت السبت الماضي الثالث من أذار/مارس الجاري، على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018.