تعاون سياسي جديد بين السودان وقطر

أعلن السودان، اليوم الأحد 11 مارس/ آذار، أنه تم عقد اتفاق مع قطر لتشكيل لجنة للتشاور السياسي.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly وزير خارجية السودان يشيد بالعلاقات مع قطر

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزير خارجية السودان إبراهيم غندور و نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفقا على تشكيل لجنة للتشاور السياسي بين البلدين تجتمع مرتين سنويا بالتناوب.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الخارجية، قريب الله الخضر، قوله إنه "بعد لقاء وزيري خارجية الدولتين في الخرطوم، اليوم، اتفق الجانبان علي إنشاء لجنة تشاور سياسي تنعقد مرتين في العام بالتناوب".

وتابع الناطق قوله، إن "المباحثات تناولت أيضا التطورات علي الصعيدين الإقليمي والدولي وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في كافة القضايا محل الاهتمام المشترك".