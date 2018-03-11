القاهرة تستضيف المؤتمر الأول للمرأة الليبية

قال أشرف عبد الفتاح، عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، إن القاهرة تستضيف، يوم الخميس المقبل، المؤتمر الأول للمرأة الليبية الذي يهدف إلى تمثيل المرأة في كافة المحافل الدولية.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يمهل الأفارقة "المرتزقة" 9 أيام لمغادرة جنوب ليبيا

وأضاف عبد الفتاح لـ" سبوتنيك "، وهو عضو اللجنة التحضيرية، أن فعاليات المؤتمر الأول للمرأة الليبية التي تنطلق في القاهرة سينبثق عنها لجنة تيسيرية تقوم بتأسيس كيان موحد للمرأة الليبية في كافة أنحاء البلاد دون تمييز أو إقصاء لأي فئة، وأن هذا التمثيل لا يخضع لأية حسابات سياسية متعلقة بطرف على حساب الآخر، وأن الهدف الأول هو المرأة الليبية التي تمثل الدولة.

وأوضح أن اللجنة التحضيرية تضم كل من جميلة اللباد وانتصار الواعر وراضية البودي وهويدا الجدي ورحاب النعاس وسلمى جدوار.

من ناحيتها، قالت جميلة اللباد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر إنهم سيناقشون عدد من الملفات الهامة التي تعاني منها المرأة الليبية، والتي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة عبر الكيان، الذي سينبثق عن المؤتمر، وإنه تم التواصل مع كافة الفئات المختلفة من النساء الليبيات، بما فيهن أكاديميات ومتخصصات ورائدات في المجالات المختلفة.

وأضافت اللباد لـ"سبوتنيك" أن

المؤتمر سيشدد على ضرورة تحقيق المصالحة الليبية والعفو العام، وعودة الأبناء والأزواج في الداخل والمطالبة بتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الاستفتاء والانتخابات.

وأشارت إلى أن المطالب تتعلق بتمكين المرأة في الحياة السياسية والإيمان بدورها وعودتها إلى المشاركة في كافة المجالات، بما في ذلك المجال العسكري وأن ليبيا لديها الكثيرات من الفتيات لديهن قدرات خاصة.

وشددت على أن المرأة تلعب دورا كبيرا في المجتمع في الوقت الراهن، ويمكن أن تساهم في منع الأبناء من الانضمام للكيانات الإرهابية والمتشددة، كما أنها يمكنها المساهمة في عملية الاستقرار، وأن الوقت حان لتقوم بدورها تجاه وطنها.