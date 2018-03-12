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22:02 12 مارس/ آذار 2018
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    قطر، الدوحة

    أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    أصدرت هيئة سورية رسمية، اليوم الاثنين 12 مارس/ آذار، بيانا ردت فيه على أنباء توقيعها اتفاق تعاون رسمي في قطر.

    قطر
    © Sputnik. Abdoulkader Khadj
    اتفاقية تعاون بين قطر وسوريا
    نفى الاتحاد الرياضي العام السوري، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، توقيعه أي اتفاق للتعاون الرياضي والكروي مع قطر.

    وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم السوري، صلاح رمضان، وقع مع نظيره القطري، حمد بن خليفة آل ثاني، اتفاق للتعاون الكروي وتبادل الخبرات بكرة القدم، على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم في العاصمة الأردنية، عمان.

    وأوضح الاتحاد السوري أن مثل تلك الاتفاقيات، يجب أن تؤخذ بناء على موافقة القيادة الرياضية بشكل مسبق.

    وقال اللواء موفق جمعة، رئيس الاتحاد الرياضي العام، ورئيس اللجنة الأولمبية السورية في بيان رسمي:

    "مثل تلك الاتفاقيات تحتم على اتحادات الألعاب الرياضية ومنها الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، إعلام القيادة الرياضية برغبتها بإجراء اتفاقية تعاون مع أي جهة، وأخذ الموافقة المسبقة وفي حال القبول يتم عرض بنود الاتفاقية ومضمونها، لتصديقها من القيادة الرياضية قبل العمل بها".

    وتابع "القيادة الرياضية تؤكد بشكل دائم على اتحادات الألعاب التواصل مع كل التنظيمات الرياضية القارية والدولية الصديقة والتعاون معها، بما يخدم مصلحة الرياضة السورية وتطويرها وفق القوانين والأنظمة النافذة".

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