انطباع البابا تواضروس عن لقائه الأمير محمد بن سلمان

أظهر البابا تواضروس إعجابه بالتغييرات التي تشهدها المملكة، في أول حوار له مع صحيفة عاجل الإلكترونية السعودية.
بابا الكنيسة المصرية لـ"عاجل": ولي العهد مثقف وصاحب رؤية وقارئ جيد للتاريخ— صحيفة عاجل (@ajlnews) March 11, 2018
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:#عـاجـل pic.twitter.com/uTXAdAzPmF
ورأى البابا أن زيارة ولي العهد التي استغرقت 30 دقيقة تقريبا كان "تأثيرها كبيرا وفعلها طيبا"، وأكد أن ولي العهد يعرف جيدا تاريخ المصريين.
وقال البابا تواضروس إنه ذكر مثل مصري معروف في نهاية الزيارة لولي العهد السعودية وهو "البعد جفا"، فرد عليه الأمير قائلا: إن كل الأمثال المصرية معروفة في المملكة.
ويرغب البابا تواضروس في أن تتحول دعوة ولي العهد له لزيارة السعودية إلى أمر رسمي، كاشفا عن زيارة أحد الأساقفة إلى السعودية منذ سنتين ضمن وفد شعبي التقى خادم الحرمين، وأنه سيلبي الدعوة إذا أصبحت رسمية.
وتابع البابا تواضروس أن القرارات الملكية في السعودية تمثل إضافة للمجتمع السعودي، "لأنه لا يمكن أن تعيش دولة أو ثقافة أو حضارة أو أديان في معزل عن الآخرين".
محمد بن سلمان في مصر.. الأحد لمدة 3 أيام – أخبار السعودية https://t.co/IPEgtRB76V pic.twitter.com/njl9EfX2ux— 🇸🇦السعودية اليوم (@DailyKSA) March 2, 2018
وأضاف أن التغييرات في السعودية يمكن أن نسميها بـ"تغييرات عصرية" تقدم صورة رائعة للسعودية، مؤكدا أن الربط بين الإسلام والإرهاب جاء بسبب التفسيرات المشوهة التي يعتمدها الإرهابيون في قتالهم ضد الشعوب.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في #مصر pic.twitter.com/oiiLNNxviz— أخبار محمد بن سلمان (@HRHMBNSALMAN) March 5, 2018
وزار الأمير محمد بن سلمان مصر مؤخرا، والتقى بالبابا تواضروس الثاني داخل كنيسة العباسية، كما اجتمع بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول جولة خارجية له بعد توليه منصب ولي العهد في المملكة.
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