انطباع البابا تواضروس عن لقائه الأمير محمد بن سلمان

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "مثقف وصاحب رؤية وقارىء جيد للتاريخ".

أظهر البابا تواضروس إعجابه بالتغييرات التي تشهدها المملكة، في أول حوار له مع صحيفة عاجل الإلكترونية السعودية.

بابا الكنيسة المصرية لـ"عاجل": ولي العهد مثقف وصاحب رؤية وقارئ جيد للتاريخ

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:#عـاجـل pic.twitter.com/uTXAdAzPmF — صحيفة عاجل (@ajlnews) March 11, 2018

ورأى البابا أن زيارة ولي العهد التي استغرقت 30 دقيقة تقريبا كان "تأثيرها كبيرا وفعلها طيبا"، وأكد أن ولي العهد يعرف جيدا تاريخ المصريين.

وقال البابا تواضروس إنه ذكر مثل مصري معروف في نهاية الزيارة لولي العهد السعودية وهو "البعد جفا"، فرد عليه الأمير قائلا: إن كل الأمثال المصرية معروفة في المملكة.

© Photo/ Mohammed Samaha الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ويرغب البابا تواضروس في أن تتحول دعوة ولي العهد له لزيارة السعودية إلى أمر رسمي، كاشفا عن زيارة أحد الأساقفة إلى السعودية منذ سنتين ضمن وفد شعبي التقى خادم الحرمين، وأنه سيلبي الدعوة إذا أصبحت رسمية.

وتابع البابا تواضروس أن القرارات الملكية في السعودية تمثل إضافة للمجتمع السعودي، "لأنه لا يمكن أن تعيش دولة أو ثقافة أو حضارة أو أديان في معزل عن الآخرين".

محمد بن سلمان في مصر.. الأحد لمدة 3 أيام – أخبار السعودية https://t.co/IPEgtRB76V pic.twitter.com/njl9EfX2ux — 🇸🇦السعودية اليوم (@DailyKSA) March 2, 2018

وأضاف أن التغييرات في السعودية يمكن أن نسميها بـ"تغييرات عصرية" تقدم صورة رائعة للسعودية، مؤكدا أن الربط بين الإسلام والإرهاب جاء بسبب التفسيرات المشوهة التي يعتمدها الإرهابيون في قتالهم ضد الشعوب.

وزار الأمير محمد بن سلمان مصر مؤخرا، والتقى بالبابا تواضروس الثاني داخل كنيسة العباسية، كما اجتمع بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول جولة خارجية له بعد توليه منصب ولي العهد في المملكة.