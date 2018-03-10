بالفيديو... ملخص زيارة محمد بن سلمان إلى بريطانيا

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيديو يلخص زيارة ولي العهد إلى بريطانيا.

وزار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بريطانيا لمدة 3 أيام بدأت من الأربعاء الماضي.

#السعودية و #بريطانيا أعلنا في بيان مشترك بمناسبه زيارة سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان إلى المملكة المتحدة، عن شراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق #رؤية_السعودية_2030 تصل مجموع فرصها إلى 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات.#ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK pic.twitter.com/BmQCgkSVFh — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 9, 2018

وتأتي زيارة ابن سلمان إلى لندن في إطار جولة خارجية له بدأت في مصر الأسبوع الماضي للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، بالإضافة إلى لقاء شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، الذي دعاه ابن سلمان إلى زيارة السعودية.

وفي لندن، استقبل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ولي العهد عند وصوله، والتقى محمد بن سلمان بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قبل أن يلتقى رئيسة الوزراء ماي.

وخرجت تصريحات بريطانية تؤكد الدعم الذي توليه إنجلترا لولي العهد والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأها في السعودية، وحجم العلاقات التي تربط بين البلدين.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي وزير الخزانة البريطاني والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق #رؤية_المملكة_2030 #ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK pic.twitter.com/jUpwZuf0Za — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 8, 2018

كما وقعت السعودية خلال الزيارة اتفاقا لتوريد 48 طائرة من طراز "يورو فايتر".

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي وزير الخارجية البريطاني ويستعرضان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.#ولي_العهد_في_بريطانيا#CrownPrinceUK pic.twitter.com/hrrF8dm0yv — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 9, 2018

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان ووزير الدفاع البريطاني يستعرضان التعاون الاستراتيجي وسبل تطويره في الجانب الدفاعي والعسكري،وجهود محاربة #الإرهاب ومكافحة التطرف، ويوقعان على مذكرات ثنائية تختص بتعزيز شراكة نقل وتوطين التقنية والشراكة الصناعية والتدريب.#ولي_العهد_في_بريطانيا pic.twitter.com/Hp0Ev3DOXp — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 9, 2018

بالإضافة إلى ذلك التقى ولي العهد السعودي بوزير الخارجية البريطاني ووزير الدفاع أيضا، ومسؤولين آخرين.