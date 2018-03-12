المسلحون في الغوطة يطلقون 30 قذيفة نحو دمشق

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم الاثنين 12 مارس/آذار، أن المسلحين في الغوطة الشرقية أطلقوا 30 قذيفة نحو المناطق السكنية في دمشق وضواحيها خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.

© Sputnik. Morad Saeed بالفيديو... الجيش السوري يقسم مواقع المسلحين في الغوطة

حميميم — سبوتنيك . وقال يفتوشينكو:

لا يزال الوضع في الغوطة الشرقية الأكثر توترا، فقد جرى قصف الأحياء السكنية في دمشق وضواحيها، بإطلاق 30 قذيفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هناك دمار، وقتل 3 أشخاص وأصيب 22 آخرين بجروح.

ووفقا لـ يفتوشينكو، خلال الأيام القليلة الماضية، حدث انخفاض في عدد انتهاكات وقف إطلاق النار الموثقة في مركز التنسيق المشترك، في محافظات حلب واللاذقية وحمص وحماة درعا.

في السياق ذاته، تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري باتجاه معاقل "جبهة النصرة" والمجموعات المسلحة المرتبطة بها في الغوطة الشرقية لدمشق، حيث حقق خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في عملياته وقد تمكن من السيطرة على أكثر من 45 في المئة من مساحة الغوطة الشرقية وفصل مواقع المسلحين عن بعضها البعض.