قتلى وجرحى في انفجار استهدف مقرا أمنيا في مدينة عدن اليمنية (صورة)

هز انفجار عنيف بسيارة مفخخة، صباح اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، مقرا أمنيا في حي المنصورة شمالي مدينة عدن اليمنية.

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN قتلى وجرحى في تفجيرين استهدفا معسكر مكافحة الإرهاب في عدن جنوبي اليمن

صنعاء- سبوتنيك . وقال مصدر بالإدارة المحلية في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن "سيارة مفخخة استهدفت، اليوم الثلاثاء، بوابة مطابخ قوات الحزام الأمني في حي الدرين بالشيخ عثمان ما أسفر عن مقتل 3 على الأقل وإصابة آخرين".

بدورها، نقلت وكالة "رويترز"، عن شهود عيان، أن "انفجارا وقع اليوم الثلاثاء عند مطبخ ميداني عسكري في عدن يستخدم لإعداد وجبات للقوات اليمنية التي تدربها الإمارات وأنه أسفر عن سقوط قتلى ومصابين".

وأضاف الشهود، أنهم شاهدوا سيارات إسعاف تنقل الضحايا إلى المستشفيات بعد الانفجار الذي قال بعض الشهود إنه نتج عن تفجير سيارة ملغومة.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته مؤخراً عن هجومين بسيارتين مفخختين نفذهما انتحاريان على مقر إدارة مكافحة الإرهاب، والمكتب الإعلامي لإدارة الأمن، في محافظة عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن سقووط عدد من القتلى والجرحى.

الانفجار الذي سمع دويه في #عدن استهدف مطبخ الحزام الأمني في المنصورة والذي يمون الجنود ب وجبات الغذاء تفاصيل أكثر لاحقاً. pic.twitter.com/aRb9CckPie — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) March 13, 2018

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