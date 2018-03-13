قتلى وجرحى في انفجار استهدف مقرا أمنيا في مدينة عدن اليمنية (صورة)

بدورها، نقلت وكالة "رويترز"، عن شهود عيان، أن "انفجارا وقع اليوم الثلاثاء عند مطبخ ميداني عسكري في عدن يستخدم لإعداد وجبات للقوات اليمنية التي تدربها الإمارات وأنه أسفر عن سقوط قتلى ومصابين".
وأضاف الشهود، أنهم شاهدوا سيارات إسعاف تنقل الضحايا إلى المستشفيات بعد الانفجار الذي قال بعض الشهود إنه نتج عن تفجير سيارة ملغومة.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته مؤخراً عن هجومين بسيارتين مفخختين نفذهما انتحاريان على مقر إدارة مكافحة الإرهاب، والمكتب الإعلامي لإدارة الأمن، في محافظة عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن سقووط عدد من القتلى والجرحى.
الانفجار الذي سمع دويه في #عدن استهدف مطبخ الحزام الأمني في المنصورة والذي يمون الجنود ب وجبات الغذاء تفاصيل أكثر لاحقاً. pic.twitter.com/aRb9CckPie— جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) March 13, 2018
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