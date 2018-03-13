عباس يقطع زيارته للأردن لمتابعة أحداث تفجير موكب الحمد الله في غزة

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قطع زيارته إلى الأردن إثر الهجوم الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، صباح اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA "حماس" تدين استهداف موكب الحمد الله وتستهجن اتهامها من الرئاسة الفلسطينية

رام الله — سبوتنيك . وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن الرئيس عباس يقطع زيارته للأردن ويعود إلى رام الله لمتابعة الأحداث بعد تفجير بعد محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء".

وكان من المقرر أن يبقى الرئيس الفلسطيني في الأردن التي وصلها مساء أمس، يومين آخرين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، قالت إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، نجيا، صباح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في قطاع غزة.

وأصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بياناً قالت فيه "إن الانفجار، الذي استهدف الحمد الله وقع أثناء مرور موكبه في بيت حانون شمال غزة، ولم يسفر عن إصابات والموكب استمر في طريقه".

وقال الحمد الله، إن ما جرى اليوم في غزة من إطلاق النار على موكبه، يزيد من إصرار الحكومة الفلسطينية على مواصلة الخلاص من هذا الانقسام.