عباس يقطع زيارته للأردن لمتابعة أحداث تفجير موكب الحمد الله في غزة

وكان من المقرر أن يبقى الرئيس الفلسطيني في الأردن التي وصلها مساء أمس، يومين آخرين.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، قالت إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، نجيا، صباح اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في قطاع غزة.
وأصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بياناً قالت فيه "إن الانفجار، الذي استهدف الحمد الله وقع أثناء مرور موكبه في بيت حانون شمال غزة، ولم يسفر عن إصابات والموكب استمر في طريقه".
وقال الحمد الله، إن ما جرى اليوم في غزة من إطلاق النار على موكبه، يزيد من إصرار الحكومة الفلسطينية على مواصلة الخلاص من هذا الانقسام.
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