قوات هادي تؤكد السيطرة على سلسلة جبال شرق صنعاء

قالت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار، إنها حققت تقدما ميدانيا خلال معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

صنعاء — سبوتنيك . نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبد الله الشندقي:

أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال رياعين، وجبال الأدمغ من ميلشيا الحوثي الانقلابية في نهم، عقب معارك عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر 26 عنصرا من الميلشيا الحوثية وعشرات الجرحى، علاوة على تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات والأسلحة والذخائر.

وأضاف العقيد الشندقي "أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك أسلحة وعددا من القذائف والذخائر التي تركتها ميلشيا الحوثي خلفها في المواقع التي تم تحريرها"، إلى ذلك، قُتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة مسلحي "أنصار الله" في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" "أن وحدة القنص التابعة لها قتلت 3 جنود سعوديين في مواقع الحسكول وتبة النسور بجبل قيس وفي التبة الحمراء بالخوبة بجازان"، وأشارت إلى "أن مسلحي الجماعة قصفوا بالمدفعية تجمعات للجيش السعودي غرب رقابة قيس جازان، مخلفةً قتلى وجرحى في صفوفهم".

مضيفةً أن "مدفعية أنصار الله أحرقت مخزن أسلحة للجيش السعودي في رقابة الحمر بقطاع نجران، كما استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في طلعة رجلاء وموقع الشرفة في ذات القطاع"، وفي قطاع عسير، لفتت إلى "مقتل 4 جنود في قوات الرئيس هادي برصاص وحدة القنص قبالة منفذ علب".