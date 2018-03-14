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12:25 14 مارس/ آذار 2018
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    الحرس الثوري من الدوحة: إيران تدعم قطر حكومة وشعبا

    © Sputnik. Abdoulkader Khadj
    العالم العربي
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    يقوم وفد من القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث أكد دعم إيران لقطر حكومة وشعبا.

    معرض الدفاع البحري في الدوحة، قطر (DIMDEX 2018) 12 مارس/ آذار 2018
    © REUTERS/ Naseem Zeitoon
    وفد عسكري إيراني يزور قطر لهذا السبب
    وقال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، في تصريح له على هامش معرض "ديمدكس 2018" في الدوحة، إن الظروف مهيأة لتنمية التعاون مع قطر ونحن نسعى إلى مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" للأنباء.

    وأشار إلى العلاقات المتوترة بين بعض الدول العربية في منطقة الخليج مع قطر، مؤكداً أن إقامة المعرض بهذا الحجم تعتبر إنجازاً مهما للحكومة القطرية في ظل هذا الوضع. وقال: "إنه لايشعر في المعرض بأي فراغ في تواجد الدول التي قاطعت قطر، مؤكداً أن مشاركة إيراني في الدورات الثلاث للمعرض هي بمعنى الدعم الإيراني للدوحة".

    ولفت نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري إلى التعاون الإيراني القطري في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية، وقال:"إن إيران تمد دوما يد الصداقة إلى دول الجوار ونؤمن بأن بإمكان دول المنطقة أن توفر الأمن فيها من خلال مزيد من التقارب. والخليج الفارسي هو بيتنا وأمنه أيضا بيدنا".

    وكان الوفد، الذي يترأسه نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، العميد علي رضا تنكسيري، وصل إلى قطر، مساء الاثنين الماضي، للمشاركة في مؤتمر لقادة القوات البحرية في غرب آسيا.

    وتفقد الوفد الإيراني، خلال هذه الزيارة المعرض الدولي السادس للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، الذي يقام في الدوحة مرة في كل عامين ويتضمن استعراضاً عسكرياً للسفن الحربية للدول المشاركة فيه.

    وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران  2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها. واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

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