الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن عدم مشاركتها في جلسة المجلس الوطني

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرارها عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثين من ابريل/نيسان في مدينة رام الله.

وقالت الجبهة في بيان وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك"، إنها ترفض المشاركة انطلاقا من رغبتها في عدم الوصول لمجلس وطني يوسع دائرة الانقسام.

© REUTERS/ Kham الأمير ويليام يزور فلسطين والأردن وإسرائيل في العام الجاري

ومن جانبه أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، كايد الغول، أن الجبهة ستبذل كافة الجهود مع حركة فتح وكافة الفصائل لتجنب عقد المجلس الوطني.

كما أوضح الغول أن جميع الأطراف ستعمل على عقد لقاءات وطنية عاجلة من أجل بحث كيفية الخروج من الوضع الراهن وكيفية الوصول لتنفيذ الاتفاقات الوطنية.