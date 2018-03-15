رئيس مجلس الأمة الكويتي: الأزمة الخليجية عابرة وستحل

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON قطر 2017 ...أزمة مع الجيران خلطت الأوراق في المنطقة

وأكد الغانم، في كلمة ألقاها بالعاصمة اليابانية طوكيو، على حل الأزمة لتبديد مخاوف اليابانيين بشأنها وثقته بالأشقاء الخليجيين، وبحنكة أمير الكويت وقيادته للوساطة الخليجية بدعم إقليمي ودولي، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "تلقيت خلال لقاءات واجتماعات هذه الزيارة العديد من الأسئلة والاستفسارات بقلق شديد عن الأزمة الخليجية وتداعياتها"، مبيناً أن الأسئلة التي وجهت له تعبر عن قلق مبرر وهاجس مستحق.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل استمرار توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها. واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".