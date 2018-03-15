الإمارات تهاجم "الجزيرة"

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن أهم ضحايا الأزمة مع قطر هي قناة "الجزيرة".

وأضاف قرقاش على حسابه الرسمي بموقع تويتر أن نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس الجزيرة والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر إلى العالم من "خرم" أزمة قطر.

نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس "الجزيرة" والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر الي العالم من "خرم" أزمة قطر، لعل أهم ضحايا الأزمة الضرر الذي طال مهنية هذه القناة ومذيعيها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 15, 2018

وكان الإعلامي اللبناني نديم قطيش قد علق على قيام مراسل قناة الجزيرة جمال الشيال بتوجيه سؤال إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن اليمن وقال له: "متى تتوقفون عن تفجير المدنيين في اليمن يا أمير محمد".

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"قطر تنقلب على نفسها"

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من الآااخر جلد فاخر من نديم قطيش 😂😂 pic.twitter.com/rNg64lkmMU — تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) March 10, 2018

وسخر قطيش من مراسل الجزيرة، بقوله:"إنها تظاهرات من شخص واحد"، وأضاف أن قطر لم تجد شيئا تهاجمه في زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا سوى اليمن و"التي كانت قطر فاعلة فيها منذ عامين"، حسب قطيش.

وعرض قطيش إعلان قطر وفاة جنود لها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وقال إن قطر وصفت جنودها بـ"الشهداء" حين قتلوا في اليمن، لكنها الآن تهاجم قوات التحالف معتبرة أن المشهد هناك "طائرات وقوات تحالف".