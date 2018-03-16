التحالف الدولي يؤكد تحطم طائرة عسكرية أمريكية في العراق

أكد التحالف الأمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، سقوط وتحطم طائرة عسكرية له غرب العراق.

وقال المكتب الصحفي للتحالف، لوكالة "سبوتنيك": إن "طائرة عسكرية أمريكية تحطمت غرب العراق على متنها جنود أمريكيون، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تتبع مكان سقوطها، لتحديد سبب الحادث".

© AP Photo/ Etienne Oliveau هذه هي القوات العسكرية التي تؤمن زيارة محمد بن سلمان إلى العراق

وأضاف، "سيتم إطلاق تحقيق".

يذكر أن القوات الأمريكية تتواجد في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، حيث تقوم بتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية في المحافظة، لمواجهة العصابات "الارهابية".

وكشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، (رفض الكشف عن هويته) في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "طائرة مروحية أمريكية سقطت في منطقة القائم العراقية بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا"، ورجح أن "يكون سبب الحادث خلل فني".

وأكد المصدر، مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة.