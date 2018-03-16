لافروف: تهديدات أمريكا لسوريا غير مقبولة ونبهنا واشنطن إلى ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تهديدات الولايات المتحدة لسوريا غير مقبولة، وأن وموسكو نبهت واشنطن إلى ذلك عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية.