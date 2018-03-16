أردوغان: الولايات المتحدة تماطلنا في إخراج "الإرهابيين" من منبج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار، إن الولايات المتحدة الأمريكية تماطل في إخراج "الإرهابيين" من مدينة منبج.

وأضاف "نطالب الولايات المتحدة بإخراج الإرهابيين من منبج" مشيرا أنها "تماطل في إخراجهم".

ونقلت وطالة "الأناضول" عن الرئيس التركي القول "إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل معنا ضد الإرهاب، فعليها البدء بإخراج الإرهابيين شرقي الفرات".

#عاجل | #أردوغان: إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل معنا ضد الإرهاب، فعليها البدء بإخراج الإرهابيين شرقي #الفرات — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 16, 2018

​وأضاف "سنقوم الآن بتوسيع نقاط المراقبة في إدلب وإحكامها من جهة، والتوجه إلى منبج من جهة أخرى".

#عاجل | #أردوغان: سنقوم الآن بتوسيع نقاط المراقبة في #إدلب وإحكامها من جهة، والتوجه إلى #منبج من جهة أخرى — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 16, 2018

​وذكر أردوغان أن بلاده تمكنت "إلى حد كبير من حل مشكلة عفرين، ونحن الآن نسيطر على ثلاثة أرباع المنطقة".

​وتابع "أمريكا تقدم لتنظيم إرهابي شتى أنواع السلاح دون أي مقابل، ويرفضون بيعها لنا بالمال، ثم يقولون إنهم لا يدعمون الإرهاب، كيف يحصل ذلك، هل بالإمكان توضيح ذلك".