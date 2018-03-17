تركيا تنفي المعلومات عن الضربة الجوية على مستشفى عفرين

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، اليوم السبت 17 مارس/آذار، أن التقارير حول قيام القوات الجوية التركية بقصف مستشفى في عفرين السورية، ليست صحيحة.

أنقرة — سبوتنيك . وجاء في بيان القوات المسلحة التركية على "تويتر":

إن الأنباء التي تفيد، بأن الجيش التركي قد قصف بالقنابل مستشفى في عفرين ليست صحيحة، إن عملية "غصن الزيتون" تنفذ بحيث لا تسبب أدنى ضرر للمدنيين".

هذا وكان قد أعلن، في وقت سابق من يوم السبت، موظف في المستشفى، لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات سلاح الجو التركي قصفت مستشفى مدينة عفرين السورية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وجرح العشرات.

بدورها أدانت دمشق بشدة تصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من سوريا. ودعت موسكو بخصوص الوضع في عفرين جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سلامة الأراضي السورية.