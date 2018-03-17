الجيش اليمني يستعيد السيطرة على ثلاثة مواقع استراتيجية ويأسر 11 مسلحا

استعاد الجيش اليمني مدعوما بتحالف عربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، السيطرة على ثلاثة مواقع استراتيجية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بمعارك متواصلة أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من الجانبين علاوة على أسر 11 من مسلحي "أنصار الله".

صنعاء — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، مساء اليوم السبت، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة سيطرت اليوم، على موقع باعرف الذي يقع في ميمنة جبهة مديرية ناطع، وموقع ظهر البير في قلب الجبهة، وموقع مفرق اعشار في جبهة الميسرة، إثر هجوم واسع ضد المليشيا الانقلابية أعقبته مواجهات عنيفة".

وأشارت إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله" وأسر 11 منهم، فيما قُتل 6 من قوات الجيش والمقاومة وأُصيب 7 آخرون"، لافتة إلى أن المواجهات "لا تزال مستمرة".

ويعاني اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عسكريا بدأ في 26 آذار/مارس عام 2015، عمليات قتال برية وجوية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية على رأسها "داعش" و"القاعدة" (المحظورين في روسيا) في البلاد.