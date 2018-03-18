الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تطالب "الوفاق" بتوضيح مصير المدعي العام

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا واقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني اللواء مسعود أرحومة، صباح الخميس الماضي 15 مارس/آذار 2018 من قبل مسلحين مجهولين من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين جنوب غربي طرابلس خاصة وأن مصيره ما زال غامضا حتى الآن.