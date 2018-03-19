محمد بن سلمان يكشف عن المبلغ الذي دفعه محتجزي الريتز للمملكة

أكد الأمير محمد بن سلمان، أن التوقيفات التي حصلت في ملف الفساد تمت بناء على قوانين مكافحة الفساد في المملكة.

© AP Photo/ Alastair Grant الكشف عن كواليس لقاء محمد بن سلمان مع قناة "CBS"... هذا أبرز ما قاله

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع قناة " CBS NEWS " الأمريكية قبيل زيارته إلى الولايات المتحدة، غدا الثلاثاء، ضمن برنامج "60 دقيقة"، إن ما تم من توقيفات كان ضرورياً، مضيفا: "ما قمنا به كان ضرورياً ويتطابق مع القوانين، وقد حصلنا على أكثر من 100 مليار دولار من تسوية مكافحة الفساد".

وشدد أن الهدف الأساسي من تلك الحملة هو معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال.

وكانت السعودية أطلقت حملة غير مسبوقة ضد الفساد، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجزت إثرها عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، وذلك في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الثلاثاء زيارة لواشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كما سيلتقي نائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.