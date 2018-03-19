الصدر يصف الرئيس اليمني بـ"الدكتاتور" ويدعوه للتنحي

وقال زعيم التيار الصدري العراقي، أمس الأحد، في رد على سؤال وجه له عبر فيسبوك حول الأوضاع الراهنة في اليمن: "الوضع في اليمن المنكوب متردي للغاية، فإضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض فإن الفقر والقتل والاعتقال والمجازر والحرب الظالمة ما زالت تحصر العشرات بل المئات بغير وجه حق".

وأضاف الصدر: "على الدكتاتور عبد ربه بل (عدو ربه) التنحي فليس من شرعية تبيح قتل الأبرياء، مطالباً جميع الأطراف المتنازعة في اليمن بوقف الحرب وحقن الدماء والجلوس إلى طاولة الحوار.

وكان زعيم التيار الصدري العراقي، قام بزيارة السعودية مؤخراً، حيث التقى بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في لقاء هو الأول من نوعه بينهما.

وقال الصدر في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه حمل رسالة لليمنيين من ولي العهد السعودي بشأن الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات.

وأكد ، في سؤال صحفي بعنوان ما هو رأيكم في تعنت أنصار الله "الحوثي" ورفضهم مبادرات السلام المطروحة؟ أجاب "الصدر" قائلاً: "الحقيقة ما يهمني في اليمن الوضع الإنساني، خاصة مع تفشي الفقر والأمراض، وهذا كله بسبب التشدد. وأضاف: "لو تنازلنا وتعاملنا بحكمة قليلاً لما وصل الأمر إلى هذا الحد في اليمن وغيره، وقد وجدت أملاً كبيراً أثناء لقائي مع الأمير محمد بن سلمان، وهو قد قرر أن يعم السلام في اليمن، والبحرين، والعراق، وهناك تطلعات جديدة للسعودية، كما بشّرني بانتهاء الحرب في اليمن، وفي سوريا وكافة المنطقة.