سيناتور روسي: واشنطن لا تنسق إجراءاتها في سوريا مع موسكو

قال سيناتور روسي إن عدم تنسيق الإجراءات بين واشنطن وموسكو في سوريا يعرقل جهود مكافحة الإرهاب.

© Sputnik. Evgeny Biyatov موسكو تحذر واشنطن بشدة من أي إجراءات غير مسؤولة في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وأضاف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، يفغيني سيريبرينيكوف، اليوم الاثنين 19 مارس / آذار، أن روسيا لم تتمكن من التوصل لإجراءات منسقة مع الولايات المتحدة في سوريا ، وهذا يعقد إلى حد كبير مكافحة الإرهاب.

وقال السيناتور الروسي: "الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ إجراءات غير منسقة أبدا مع روسيا في سوريا".

وأضاف: "الكثير من تلك الإجراءات يتم اتخاذها من طرف واحد، ونحن نريد تنسيق العمل مع الولايات المتحدة والتحالف في سوريا لمحاربة الارهاب، لكن الجانب الأمريكي لا يسمع مقتراحاتنا".