ما الذي أضحك محمد بن سلمان من كلام ترامب (فيديو)

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الأميركية واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© AP Photo/ Alastair Grant ولي العهد يكشف عن خطة استثمار بين السعودية وأمريكا بـ200 مليار دولار

وخلال استعرض ترامب قيمة الصفقات العسكرية بين البلدين، وأنواع الأسلحة التي يتوقع أن تزود بها إدارته الرياض ، أوضح الرئيس الأمريكي أن الأسلحة ستسلم للسعودية قريباً، لافتاً إلى أن إجمالي المبلغ في اللوحة الأولى يصل إلى مليار و525 مليون دولار.

ووجه ترامب خطابه لولي العهد السعودي:"هذا المبلغ فتات بالنسبة لكم"، وهو ما أضحك محمد بن سلمان كثيراً، قبل أن يواصل الاستماع إلى شروح ترامب عن قيمة الصفقات التي قال إنه عاد بها من قمة الرياض.

وفي اللوحة الثانية، قال إنها تتضمن تزويد السعودية بنظام "ثاد" مقابل 13 مليار دولار، إضافة إلى 130 طائرة هيركليز بـ 3.8 مليار دولار، وطائرة "إبي 8 بوسيدون" مقابل 1.4 مليار دولار، وكذلك عربات برادلي والدبابات بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تسليم هذه الصفقات للسعودية، والتي هي تحت الطلب حالياً، سيوفر فرص عمل جديدة، يتوقع أن تصل إلى 40 ألف فرصة عمل.