ما الذي أضحك محمد بن سلمان من كلام ترامب (فيديو)

ووجه ترامب خطابه لولي العهد السعودي:"هذا المبلغ فتات بالنسبة لكم"، وهو ما أضحك محمد بن سلمان كثيراً، قبل أن يواصل الاستماع إلى شروح ترامب عن قيمة الصفقات التي قال إنه عاد بها من قمة الرياض.
وفي اللوحة الثانية، قال إنها تتضمن تزويد السعودية بنظام "ثاد" مقابل 13 مليار دولار، إضافة إلى 130 طائرة هيركليز بـ 3.8 مليار دولار، وطائرة "إبي 8 بوسيدون" مقابل 1.4 مليار دولار، وكذلك عربات برادلي والدبابات بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن تسليم هذه الصفقات للسعودية، والتي هي تحت الطلب حالياً، سيوفر فرص عمل جديدة، يتوقع أن تصل إلى 40 ألف فرصة عمل.
March 20, 2018
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