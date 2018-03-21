ماذا قال ترامب عن الملك سلمان خلال غدائه مع ولي العهد (فيديو)

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال غداء عمل، قائلا: "أرحب بك مجددًا هنا في البيت الأبيض".

© REUTERS/ Saudi Press Agency ترامب: الملك سلمان سيزور واشنطن قريبا

وعقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض، تلاها غداء عمل.

وخلال الغداء، قال ترامب: "أفتقد والدك الملك سلمان. إنه رجل مميز، وأعرف أنه سيأتي إلى هنا قريباً".

وأشاد ترامب بالخطوة التي اتخذها الملك بتصعيد نجله محمد، وقال: "رأيت أن والدك اتخذ قراراً حكيماً للغاية. وأنا أفتقد والدك إنه رجل مميز".

ورداً على سؤال من ترامب، كشف ابن سلمان أن السعودية تريد التخطيط لزيارة الملك سلمان إلى واشنطن في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصاً جديدة بين البلدين، مضيفاً: "هناك فرص كبيرة وأخرى جديدة نود تحقيقها، ونريد التخطيط لزيارة الملك في أقرب وقت، والتي ستجلب معها فرصاً جديدة في مجالات متعددة، ونؤمن بأننا نستطيع تحقيق الكثير معاً".

ومن المقرر أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.