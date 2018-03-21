دوائر تحقيق جديدة...النائب العام السعودي: لن نوقف تحقيقات الفساد

قال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، إن النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة ومنها منطقة تبوك، وذلك لتحقيق العدالة والإنجاز في القضايا التي ترد للنيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة ماضية في ممارسة كامل صلاحياتها وحماية الحقوق الخاصة والعامة، ولن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد حتى يتم القضاء عليه، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشار الشيخ المعجب إلى أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها، مرحبا بجميع الملاحظات والمقترحات بما يخدم مصلحة الوطن.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب النيابة العامة السعودية، نحو 381 شخصا.

وقال النائب العام، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد تخطت 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار).