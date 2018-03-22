رئيس مجلس الأمة: أي شكوى ضد الكويت سخيفة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن أي شكوى تقدم ضد الكويت سخيفة، معربا عن ثقته في قدرة الوفد البرلماني الكويتي المتوجه إلى اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي على دحض "الأكاذيب الموجهة ضد الكويت وبرلمانها".

© Sputnik. Pavel Gerasimov شرط جديد من الفلبين إلى الكويت لعودة العمالة

وأضاف الغانم أن من لديه شكوى "ضد الغانم عليه أن يذهب إلى مخفر الصالحية ويقدم شكواه هناك"، مؤكدا "أن أي شكوى تقدم ضد الكويت سخيفة"، حسب صحيفة القبس الكويتية

وطالب الغانم: "من لديه شكوى ويفتخر بها أن ينشرها"، لكنه أكد: "إذا كانت الشكوى فيها إساءة إلى الكويت أو لمؤسساتها، سواء كان برلمانا أو غيره، فبالتأكيد هذه محاولة للإساءة إلى الكويت لن نقبل بها".

ولدى الاتحاد البرلماني الدولي 3 شكاوى ضد الكويت، سيرد عليها الوفد البرلماني الذي سافر إلى جنيف برئاسة مرزوق الغانم.