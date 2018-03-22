عدد المسلحين الخارجين من الغوطة الشرقية يتجاوز 400 مسلح

ارتفع عدد المسلحين الخارجين بالحافلات من حرستا في الغوطة الشرقية إلى 401 مسلح حتى الآن.

© Sputnik. Mohammad Maarouf الجيش السوري يقترب من النصر في الغوطة مع استعداد المسلحين للمغادرة

وفي استمرار خروج المسلحين وعائلاتهم من حرستا إلى إدلب، فإن أحدث الأرقام تتحدث عن خروج 1514 شخصا من حرستا من بينهم 577 رجلا و378 من النساء و579 طفلا و401 مسلح. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سورية رسمية.

وتشير المعلومات الميدانية إلى أن خروج مسلحي "أحرار الشام" من حرستا سيساعد في الحسم العسكري لصالح الجيش السوري في وقت أسرع من المتوقع.

وقام المسلحون الخارجون بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية بتسليم السلاح الثقيل الذي كان بحوزتهم وتم السماح لهم بحمل بعض الأسلحة الخفيفة.

وذكرت وسائل إعلام مواكبة لتغطية خروج المسلحين من حرستا، أنه في حال لم تتم التسوية مع "فيلق الرحمن" (المحظور في روسيا) فإن الجيش السوري سيتجه نحو الحسم العسكري.

وكانت الآليات في وقت سابق من اليوم الخميس تقوم بإزالة السواتر الترابية للسماح بخروج الحافلات من حرستا وبمجرد إزالة السواتر فإنه الطريق بات آمنا من عمليات القنص على الأقل.