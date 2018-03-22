الجبير: التعاون الأمني والعسكري بين السعودية وأمريكا يعود لعقود طويلة

وأضاف، وزير الخارجية السعودي، أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية.
وأوضح الوزير السعودي، أن المملكة تتعاون مع الولايات المتحدة منذ عقود لاحتواء إيران، التي تدعم الحوثيين في اليمن، وتصر على أن طهران يجب أن تخضع للمساءلة عن توفير الصواريخ الباليستية لهم.
أما بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، فقد أكد أن العيوب تشوبه لا سيما لجهة آليات التفتيش، معتبراً أنه لن يحل مشكلة إيران.
وعلى صعيد الملف اليمني، شدد على أن السعودية لم تختر الحرب في اليمن بل فرضت عليها، مضيفاً، أن "الحوثيون انقلبوا على العملية السياسية في البلاد".
وتابع، أنه لا يمكن للأزمة في اليمن أن تحل إلا عبر المسار السياسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)