الجبير: التعاون الأمني والعسكري بين السعودية وأمريكا يعود لعقود طويلة

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الخميس، إن "التعاون الأمني والعسكري بين السعودية وأمريكا يعود لعقود طويلة".

وأضاف، وزير الخارجية السعودي، أن الأزمة في اليمن لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية.

© REUTERS/ HANNAH MCKAY الجبير يؤكد اتفاق السعودية وبريطانيا على ردع إيران

كما أكد الجبير في معهد " بروكنغز " بواشنطن، أن الحرب في اليمن فرضت على المملكة العربية السعودية وليست حرب اختيار.

وأوضح الوزير السعودي، أن المملكة تتعاون مع الولايات المتحدة منذ عقود لاحتواء إيران، التي تدعم الحوثيين في اليمن، وتصر على أن طهران يجب أن تخضع للمساءلة عن توفير الصواريخ الباليستية لهم.

أما بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، فقد أكد أن العيوب تشوبه لا سيما لجهة آليات التفتيش، معتبراً أنه لن يحل مشكلة إيران.

وعلى صعيد الملف اليمني، شدد على أن السعودية لم تختر الحرب في اليمن بل فرضت عليها، مضيفاً، أن "الحوثيون انقلبوا على العملية السياسية في البلاد".

وتابع، أنه لا يمكن للأزمة في اليمن أن تحل إلا عبر المسار السياسي.