بالفيديو... لحظة إطلاق "أنصار الله" الصاروخ "بدر١" على شركة أرامكو السعودية

نشرت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" مقطع فيديو، يوضح لحظة إطلاق الصاروخ الجديد "بدر1" الذي استهدف شركة أرامكو السعودية في نجران.

شاهد لحظة إطلاق صاروخ #بدر1 التي كشفت عنها القوة الصاروخية اليمنية اليوم والذي استهدف شركة ارامكو النفطية بـ #نجران pic.twitter.com/LWDcjmiXR5 — ابراهيم مطرز (@A_mtrz) March 22, 2018

وأزاحت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، الستار، عن صاروخ باليستي جديد، الذي تم إطلاقه على شركة أرامكو السعودية بمنطقة نجران.

وكشف بيان القوة الصاروخية الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، مساء الخميس، عن مواصفات الصاروخ الجديد والذي قالت أنه يعمل بالوقود الصلب، منطلقا في مضمار المواجهة بسرعة (4.5 ماخ) وفاعلية عالية، وإن الضربة الموجهة لشركة أرامكو في نجران تعتبر تدشينا للجيل الأول من منظومة بدر الباليستية محلية الصنع، وبجهود مثمرة لمركز الدراسات والبحوث التابعة للقوة الصاروخية.

وأكدت القوة الصاروخية في بيانها، على استعدادهم المواجهه في العام الرابع للحرب، والتي بدأت في ٢٣ مارس/ أذار من العام ٢٠١٥ وبقدرات صاروخية نوعية سيكون لها أثرها الملموس في الميدان.

وتابع البيان، أننا نأخذ على عاتقنا أن تطال القوة الصاروخية جميع منشآت التحالف ردا على عدوانه وحصاره وجرائمه بحق شعبنا العزيز، وما لحق من دمار بمنشآت اليمن العامة والخاصة.

مضيفا، أن مساعينا لامتلاك قوة دفاعية رادعة لا تقف عند سقف أوعند حد، وأنه كلما طال أمد الحرب والحصار تعاظمت قدراتنا الصاروخية، وذلك يفرض على التحالف أن يأخذ في علمه أن مختلف إجراءاته للنيل من القوة الصاروخية ما هي إلا محاولات بائسة ستبوء جميعها بالفشل وسنبذل قصارى الجهود لرفع المستوى بما يجعل القوة الصاروخية يدا ضاربة يحسب لها ألف حساب.