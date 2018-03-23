بالفيديو... لحظة إطلاق "أنصار الله" الصاروخ "بدر١" على شركة أرامكو السعودية

شاهد لحظة إطلاق صاروخ #بدر1 التي كشفت عنها القوة الصاروخية اليمنية اليوم والذي استهدف شركة ارامكو النفطية بـ #نجران pic.twitter.com/LWDcjmiXR5— ابراهيم مطرز (@A_mtrz) March 22, 2018
وأزاحت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، الستار، عن صاروخ باليستي جديد، الذي تم إطلاقه على شركة أرامكو السعودية بمنطقة نجران.
وأكدت القوة الصاروخية في بيانها، على استعدادهم المواجهه في العام الرابع للحرب، والتي بدأت في ٢٣ مارس/ أذار من العام ٢٠١٥ وبقدرات صاروخية نوعية سيكون لها أثرها الملموس في الميدان.
وتابع البيان، أننا نأخذ على عاتقنا أن تطال القوة الصاروخية جميع منشآت التحالف ردا على عدوانه وحصاره وجرائمه بحق شعبنا العزيز، وما لحق من دمار بمنشآت اليمن العامة والخاصة.
مضيفا، أن مساعينا لامتلاك قوة دفاعية رادعة لا تقف عند سقف أوعند حد، وأنه كلما طال أمد الحرب والحصار تعاظمت قدراتنا الصاروخية، وذلك يفرض على التحالف أن يأخذ في علمه أن مختلف إجراءاته للنيل من القوة الصاروخية ما هي إلا محاولات بائسة ستبوء جميعها بالفشل وسنبذل قصارى الجهود لرفع المستوى بما يجعل القوة الصاروخية يدا ضاربة يحسب لها ألف حساب.
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