"حماس" تجري مناورات بالذخيرة الحية تحت عنوان "الصمود والتصدي"

وتابع البيان: أن المناورات "سيسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".
يذكر أن الإعلان عن المناورات يتزامن مع توترات بين الحركة والسلطة الفلسطينية، والتي اتهمت حماس مؤخراً باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية، بتفجير ثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة، في وقت سابق، من الشهر الجاري.
وكانت حركتا فتح وحماس، قد وقعتا يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)