ماذا فعل الأمير محمد بن سلمان في بوسطن (صور)

توجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى بوسطن، أمس السبت، في زيارة استغرقت عدة ساعات، قبل التوجه إلى نيويورك.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE في اليوم الأخير له بواشنطن... محمد بن سلمان يكشف الخطط النووية للمملكة

وزار الأمير محمد بن سلمان مركز آي بي إم واتسون للصحة، كما زار مختبر البايو ميكاترونكس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT في مدينة بوسطن، التي تعتبر معقلاً لأعرق الجامعات، ومراكز التكنولوجيا، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

إلى ذلك، زار معرض الابتكار المقام في نفس المعهد (MIT)، والذي عرض فيه نماذج من الابتكارات الصناعية الحديثة لعدد من الجامعات والشركات السعودية، ومجموعة مختارة من منتجاتها التقنية.

والتقى ولي العهد السعودي في بوسطن رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وزار مؤسسات بحثية تعمل على تطوير استخدامات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، أبرزها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المصنف الجامعة الأولى على مستوى العالم، في هذا المجال.

وشهد الأمير محمد بن سلمان توقيع 4 اتفاقيات بين إم آي تي (MIT) وأرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما استعرض مع جامعة هارفارد أوجه التعاون، وفرص تطويره خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال وهندسة النظم وتطوير أساليب التعليم لمواكبة تحديات العصر.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان سيستكمل زيارته في الأيام القادمة إلى نيويورك وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وهيوستن، حيث سيجتمع مع عددٍ من الممولين والمصرفيين الاستثماريين ومع قادة الصناعة والتكنولوجيا ومسؤولين في مجال الترفيه ومع مسؤولين في مجال النفط والبتروكيماويات، بحسب ما أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير.