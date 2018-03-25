التلفزيون السوري: جيش الإسلام في دوما يرفض إدلب ويريد التوجه إلى القلمون

كشف التلفزيون السوري الرسمي عن معلومة وصفها بالـ"المهمة والخاصة" بخصوص بنود المفاوضات الجارية حاليا في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بين "جيش الإسلام" والجانب الروسي.

وقال التلفزيون إن النقطة الرئيسية في الخلاف حول مصير مسلحي جيش الإسلام المتمركز في الغوطة الشرقية تتمثل في الوجهة التي يجب أن يخرج إليها هؤلاء في حال لم يقبلوا بتسوية أوضاعهم وارتضوا الخروج في دوما.

وتأتي أهمية "المصالحة المنتظرة" في دوما لجهة تجنيب المدينة وأهلها المعركة القادمة، والتي ستكون قاسية قياسا للمواجهات التي شهدتها البلدات الأخرى في الغوطة الشرقية خلال الأسابيع القليلة الماضية. والتي أدت إلى استسلام فصائل مسلحة عديدة في الغوطة الشرقية والخروج إلى إدلب أو البقاء في بلداتهم بعد تسوية اوضاعهم مع الدولة السورية.

وأكد محللون سياسيون للتلفزيون السوري أن توجه عناصر "جيش الإسلام" إلى القلمون قد يلاقي معارضة شعبية واسعة من الشعب السوري وخاصة من سكان وأهالي بلدات ومدن القلمون.

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، الجنرال يوري يفتوشينكو، قد اعلن منتصف شهر آذار/ مارس الجاري أن المركز يتفاوض مع "جيش الإسلام" لإخراج المرضى والجرحى من الغوطة الشرقية.

وقال يفتوشينكو: "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف يجري مفاوضات مع "جيش الإسلام" لإخراج المرضى والجرحى (من المسلحين) إضافة إلى المدنيين من الغوطة".