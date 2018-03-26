في يوم الانتخابات... وعد من رئيس الوزراء إلى المصريين

كشف رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، عن نوايا حكومته خلال عام 2018.

© Sputnik. Amro Omran فتح أبواب الاقتراع لانتخابات الرئاسة المصرية

سبوتنيك. وقال إسماعيل، في تصريحات للصحفيين، إن بلاده تنوي اتخاذ إجراءات "حماية اجتماعية" خلال العام الحالي 2018.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "الاقتصاد يتحسن… المؤشرات تتحسن… اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات جديدة".

وردا على سؤال لـ"سبوتنيك" أكد إسماعيل أن مجلس الوزراء المصري يعمل على مساعدة الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة عمليات متطورة، دورها تقديم الدعم المطلوب.

اتخذت الحكومة المصرية، العام الماضي، عددا من إجراءات الحماية الاجتماعية شملت رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة دعم المواد التموينية وعلاوات استثنائية لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في ظل إصلاحات اقتصادية.

يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية انطلقت، اليوم الاثنين، وستستمر لمدة 3 أيام، ويتنافس فيها مرشحان رئيسيان، عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.