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10:19 26 مارس/ آذار 2018
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    الانتخابات البرلمانية المصرية 2015

    فتح أبواب الاقتراع لانتخابات الرئاسة المصرية

    © Sputnik. Amro Omran
    العالم العربي
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    فتحت، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، أبواب الاقتراع لانتخابات الرئاسة المصرية.

    قوات من الجيش المصري قبيل انطلاق العملية الشاملة في سيناء
    © REUTERS/
    استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية بكافة محافظات مصر
    وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذها كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال تأمين عملية الاقتراع على مستوى الجمهورية، من أجل توفير المناخ الآمن للمواطنين.

    ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية، مرشحان اثنان، وهما الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

    وستستمر فترة ولاية الرئيس المصري الجديد لمدة 4 سنوات، حتى عام 2022.

    وكانت الهيئة العليا للانتخابات المصرية قد أصدرت حزمة من القرارات قبل يومين بتشكيل لجان متابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتي ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء اللجان العامة ولجان الحفظ واللجان الفرعية والفرز، علاوة على تحديد مقار اللجان العامة.

    ومن المقرر أن تستمر الانتخابات على 3 أيام من الاثنين حتى الأربعاء، وستفتح أبواب الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة التاسعة مساء.

    كما سبق وأجريت الانتخابات للمصريين في الخارج لمدة 3 أيام أيضا من 16 مارس/آذار، حتى 18 مارس/آذار.

    وتقول الهيئة الوطنية للانتخابات إن نحو 59 مليونا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.

    وحرص السيسي على أن يدلي بصوته في الدقائق الأولى من فتح أبواب الاقتراع، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

     

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