تسجيل
16:49 26 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    طفل يركض في أحد شوارع دوما، الغوطة الشرقية، سوريا 20 مارس/ آذا 2018

    دوما... مفاوضات التسوية تحت النار

    © AFP 2018/ Hasan Mohamed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مع دخول العملية العسكرية البرية التي أطلقها الجيش السوري، أسبوعها الخامس، والتي أدت إلى تحرير العديد من البلدات والقرى فيها إما بالتقدم الميداني أو بالتسوية التي جرت في كل من حرستا، جوبر، عربين، عين ترما وزملكا، إلا أن ملف مدينة دوما مازال يخوض سجاله الأخير نحو تسوية، قد تكون مرتقبة، في ظل استمرار الاستهدافات الصاروخية التي طالت مواقع جيش الإسلام.

    تتراوح الاحتمالات حول نهاية عاصمة الغوطة الشرقية، فقد بين مصدر عسكري لـ "سبوتنيك"، أن العملية العسكرية ستدفع أكبر الفصائل في دوما للقبول بأي تسوية، بعكس ما تروج له صفحات المعارضة المسلحة العاملة في المدينة.

    الغوطة الشرقية
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    "سانا": مسلحو دوما في الغوطة مستعدون لإلقاء السلاح والانسحاب من المدينة

    وتابع أن المفاوضات لم تتوقف حول إخراج المسلحين بالتزامن مع استمرار المعارك والاستهداف وذلك كي لا يقوم المسلحون بأي خرق باتجاه نقاط الجيش.

    في حين بينت معلومات أن فصائل الشمال السوري رفضت استقبال مقاتلي جيش الإسلام بعكس باقي الفصائل التي غادرت الغوطة، حتى أن فصائل الجنوب في درعا لم يرحبوا أيضا، حتى أن طلب المؤازرة التي أطلقها جيش الإسلام لمسلحي درعا لم تتلق تجاوبا، ما سبب حالة من عدم اليقين في معرفة مصير فصيل الغوطة الأخير.

    وأشار الصحفي نعيم إبراهيم، أن فصيل جيش الإسلام سيحّل بشكل كامل ومن ثم يتم ترحيل بعض المسلحين باتجاه الشمال، في حين يبقى البعض الآخر الذي سيقوم بالتسوية، مع الاعتقاد على حد تعبير إبراهيم، بأن بعض القيادات من جيش الإسلام ستعود إلى السعودية.

    وتابع إبراهيم: "بعد انتزاع السلاح الثقيل من جيش الإسلام واستعادة المخطوفين سيتم عودة المؤسسات الحكومية المدنية إلى دوما، ليطوى على أثر ذلك ملف أول مدينة في الغوطة خرجت عن سيطرة الدولة السورية.

    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik. Mohammad Maarouf
    الأركان الروسية: مسلحون في مدينة دوما السورية مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة

    في ذات السياق حيث ذكر الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام، حمزة البيرقدار، أن المفاوضات جارية للبقاء في الغوطة وليس للخروج منها، مبينا أن عصام البويضاني قائد الفصيل أكد أنه تم اتخاذ القرار للبقاء في الغوطة مهما كانت الظروف.

    وتابع البيرقدار، أن خيار البقاء في الغوطة يأتي لما يملكه الفصيل من أوراق تتيح له المفاوضة حيال ذلك منها السلاح الثقيل بالإضافة لملف الأسرى والمختطفين لديه.

    من جهته ذكر الممثل السياسي لجيش الإسلام، محمد علوش على صفحته الشخصية "تويتر"، أن "كل من ينشر أو يتكلم عن مصالحات في قطاع جيش الإسلام في الغوطة الشرقية فهو يتكلم برؤية الحكومة السورية.

    وتحدثت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الفصيل يعيش حالة من التخبط بعد ما جرى في الغوطة الشرقية ورحيل أبرز الفصائل باتجاه الشمال السوري، حتى أن ملف المختطفين لدى الفصيل لن يشكل أي ورقة ضغط على دمشق لكونه لن يستطيع إيذائهم، وهنالك تواصل مستمر بينه وبين فصائل الشمال في حال لم يتمكن من الوصول إلى حلول تبقيه في الغوطة.

    انظر أيضا:

    الضغط الشعبي والخلافات بين المسلحين يسرعان في إنجاز اتفاق دوما في الغوطة
    التلفزيون السوري: جيش الإسلام في دوما يرفض إدلب ويريد التوجه إلى القلمون
    دوما على غرار حرستا قريبا
    بالفيديو... مدني من منطقة دوما السورية يتحدث عن جرائم الإرهاب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في احتفالات بعيد نوروز في بشكيك، قيرغيزستان 21 مارس/ آذار 2018
    من انتهاء ربيع الانتخابات في روسيا إلى التقدم في تحرير الغوطة الشرقية في سوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    ماذا تعرف عن الشهب والنيازك؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك