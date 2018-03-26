التحالف العربي يعرض "أدلة تهريب إيران" صواريخ لليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أنه سيؤكد بالأدلة "تهريب إيران صواريخ لليمن".

وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ يزعم أنها إيرانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" على السعودية.

فضائح الدفاع الصاروخي السعودية هبطت على صواريخ أنصار الله / باتريوت في فضيحة صاروخية سعودية#سقطت_سعودی pic.twitter.com/6JMWmRQrwI — آقاسم (@ghasema61) March 25, 2018

وأكد المتحدث "تورط إيران في تزويد أنصار الله بالصواريخ البالستية"، وأن "صواريخ الحوثي انتهاك صريح للقانون الدولي وتهديد خطير".

وأضاف المتحدث أن جميع الأدلة وحطام الصواريخ التي أطلقت على الرياض تثبت أن "إيران لا تزال تنتهك القانون الدولي بتهريب الأسلحة لأنصار الله".

وأشار المالكي إلى أن "العسودية تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين".

المالكي يقول المملكة تحتفظ بحق الرد على إيران بالوقت والمكان المناسبين وعلى مجلس الأمن محاسبة إيران لخرقها القانون الدولي pic.twitter.com/qJHgta9fFl — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 26, 2018

وجه صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي في صنعاء، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، دعوة إلى دول التحالف العربي، عقب إطلاق القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" 7 صواريخ باليستية على السعودية.

وقال الصماد في، خطاب نقله "موقع المسيرة" الموالي لجماعة "أنصار الله": "أوجه دعوة لقوى العدوان، أوقفوا غاراتكم، نوقف صواريخنا".

وأعلنت القوة الصاروخية في اليمن، إطلاقها صاروخ باليستي بعيد المدى من نوع "بركان H-2" على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وصاروخ باليستي متوسط المدى نوع "قاهر M-2" على مطار أبها الإقليمي في عسير جنوبي السعودية.