56 حافلة تقل 3641 شخصا بينهم 850 مسلحا تستعد لمغادرة الغوطة إلى إدلب

تم في بلدة عربين في الغوطة الشرقية لدمشق تجهيز 56 حافلة تقل 3641 شخصا بينهم 850 مسلحا من بلدات جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية تمهيدا لنقلهم إلى إدلب.

وتتواصل منذ صباح اليوم الاثنين، بحسب وكالة "سانا"، التحضيرات لإخراج دفعة ثالثة من المسلحين وعائلاتهم من جوبر وعين ترما وزملكا وعربين إلى إدلب في وقت أكدت فيه مصادر محلية استعداد مسلحي دوما للخروج من المدينة في خطوة جديدة نحو إعلان الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب.

ولفتت "سانا" إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى جوبر وعربين وزملكا وعين ترما لجلب المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة باتجاه ممر عربين المؤدي إلى ممر "الموارد المائية" تمهيدا لنقلهم إلى إدلب وذلك في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذي أنجز يوم الجمعة الماضي لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.