نجل العاهل السعودي: إيران خططت لاغتيال الجبير كما قتلت رفيق الحريري

وأضاف السفير السعودي في تغريدات له على موقع تويتر، أن النظام الإيراني قام "بتدبير وتنفيذ عمليات إرهابية في بوينس آيرس عام ١٩٩٤، تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦، وتفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣".

يستمر النظام الإيراني بخرق جميع القوانين الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي. لا زال هذا النظام يدعم الإرهاب في سوريا و العراق و لبنان و اليمن بتوفيره الأموال و الصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وتابع: "حاول النظام الإيراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية وقام بتوفير المال والسلاح للتنظيمات الإرهابية".

تاريخ ايران هو تاريخ من القتل و الدمار، قام هذا النظام بتدبير و تنفيذ عمليات ارهابية في بوينس ايرس عام ١٩٩٤، تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦، و تفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

واعتبر الأمير خالد بن سلمان أن إيران "تخرق جميع القوانين الدولية، وتوفر الأموال والصواريخ للميليشيات".

حاول النطام الايراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، و قام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و اغتال معارضيه في العواصم الأوروبية و قام بتوفير المال و السلاح للتنظيمات الإرهابية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وطالب السفير السعودي لدى واشنطن المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته "بمحاسبة النظام الإيراني".

قامت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بإطلاق أكثر من ١٠٠ صاروخ باليستي على المملكة والتي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي، بالأمس أطلقت سبعة صواريخ عشوائية على اربع مدن فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قد علق على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤسسة بروكينغز الأمريكية، بقوله إن تصريحات عادل الجبير "مزيفة كالعادة وعارية عن الحقيقة وغير حقيقية"، مضيفا أن "السعودية هي المصدر الرئيس والمروج للارهاب والفوضى والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم".

يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية. إن الأصدقاء و الأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة وسيكون لرد الفعل تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وشن وزير الخارجية السعودي الجبير هجوما واسعا على إيران، واتهمها بأنها "نفذت عمليات إرهابية داخل المملكة، واغتالت دبلوماسيين سعوديين"، وأضاف: "إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على السعودية، ينبغي أن تخرج طهران من اليمن وتحترم القوانين الدولية".